Gewinne in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,45 Prozent stärker bei 24 792,24 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,729 Prozent fester bei 24 616,56 Punkten in den Handel, nach 24 438,50 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 24 524,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 815,21 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,53 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, stand der NASDAQ Composite bei 21 761,89 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, mit 23 501,24 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 17 166,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,70 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 24 815,21 Punkte. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Intel (+ 23,41 Prozent auf 82,41 USD), Ceva (+ 14,98 Prozent auf 28,33 USD), Rambus (+ 11,30 Prozent auf 154,15 USD), TTM Technologies (+ 10,51 Prozent auf 146,95 USD) und Synopsys (+ 9,73 Prozent auf 501,32 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Comcast (-8,47 Prozent auf 28,96 USD), VeriSign (-5,47 Prozent auf 261,81 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-5,29 Prozent auf 3,58 USD), SS&C Technologies (-5,24 Prozent auf 66,39 USD) und BlackBerry (-4,17 Prozent auf 5,05 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 34 880 240 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,214 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at