Gewinne in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagmittag

Wenig Veränderung ist am vierten Tag der Woche in New York zu beobachten.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,15 Prozent fester bei 24 711,24 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 24 859,94 Zählern und damit 0,757 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24 673,24 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24 491,83 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 859,94 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,356 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite stand am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 20 794,64 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, bei 23 461,82 Punkten. Der NASDAQ Composite wies am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, einen Wert von 17 446,34 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6,35 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 899,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell QUALCOMM (+ 17,37 Prozent auf 183,09 USD), Harmonic (+ 11,77 Prozent auf 11,54 USD), TTM Technologies (+ 10,26 Prozent auf 151,61 USD), Modine Manufacturing (+ 9,00 Prozent auf 254,39 USD) und Ultra Clean (+ 8,89 Prozent auf 78,41 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-16,99 Prozent auf 16,42 USD), InterDigital (-13,38 Prozent auf 305,50 USD), Sangamo Therapeutics (-9,71 Prozent auf 0,12 USD), World Acceptance (-8,05 Prozent auf 140,91 USD) und Donegal Group A (-5,96 Prozent auf 16,58 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 671 253 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,439 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at