Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell

Das macht der NASDAQ 100 am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag geht es im NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 1,45 Prozent auf 29 676,50 Punkte nach oben. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,800 Prozent auf 29 486,61 Punkte an der Kurstafel, nach 29 252,56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 398,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 29 710,96 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,341 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 29 084,50 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 09.04.2026, den Stand von 25 082,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wies der NASDAQ 100 22 864,91 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 17,74 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Lumentum (+ 11,69 Prozent auf 789,77 USD), Arm (+ 11,04 Prozent auf 333,39 USD), Sandisk (+ 9,01 Prozent auf 1 882,76 USD), Astera Labs (+ 8,10 Prozent auf 425,00 USD) und Micron Technology (+ 7,47 Prozent auf 1 019,64 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Costco Wholesale (-4,40 Prozent auf 911,20 USD), Palantir (-3,84 Prozent auf 127,14 USD), PepsiCo (-3,48 Prozent auf 137,55 USD), Axon Enterprise (-3,07 Prozent auf 581,37 USD) und DexCom (-2,59 Prozent auf 72,14 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 11 387 578 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,165 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Die Comcast-Aktie verzeichnet mit 6,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at