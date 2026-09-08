Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagmittag

Am Dienstag legt der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,13 Prozent auf 29 582,56 Punkte zu. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,342 Prozent auf 29 645,18 Punkte an der Kurstafel, nach 29 544,16 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29 655,73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 400,70 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 29 722,30 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 29 414,26 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 08.09.2025, den Wert von 23 762,30 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17,36 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell CoreWeave (+ 15,72 Prozent auf 103,41 USD), Lumentum (+ 12,12 Prozent auf 988,05 USD), Nebius (+ 10,94 Prozent auf 251,15 USD), Intel (+ 9,16 Prozent auf 104,58 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,81 Prozent auf 510,07 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Amgen (-9,68 Prozent auf 394,92 USD), Shopify A (-6,91 Prozent auf 135,07 USD), Booking (-5,77 Prozent auf 182,14 USD), Intuit (-5,37 Prozent auf 314,84 USD) und Workday (-5,29 Prozent auf 185,43 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 299 971 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,776 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Micron Technology-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at