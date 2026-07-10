Gewinne in New York: Zum Handelsende Gewinne im NASDAQ Composite

Am Freitag wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Im NASDAQ Composite ging es im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,29 Prozent aufwärts auf 26 281,61 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,120 Prozent auf 26 175,54 Punkte an der Kurstafel, nach 26 206,89 Punkten am Vortag.

Bei 26 301,54 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 26 009,49 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1,08 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 10.06.2026, einen Stand von 25 169,50 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 902,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 20 630,66 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 13,11 Prozent zu Buche. Bei 27 190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell WD-40 (+ 10,65 Prozent auf 264,91 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 8,79 Prozent auf 53,73 USD), SMC (+ 5,80 Prozent auf 471,60 USD), Steven Madden (+ 4,19 Prozent auf 42,01 USD) und Upbound Group (+ 4,13 Prozent auf 21,16 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Ionis Pharmaceuticals (-9,37 Prozent auf 58,25 USD), AXT (-8,54 Prozent auf 57,21 USD), Americas Car-Mart (-6,90 Prozent auf 3,24 USD), Digi International (-6,45 Prozent auf 67,69 USD) und Ballard Power (-4,64 Prozent auf 3,08 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 32 994 750 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,318 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Mit 17,14 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at