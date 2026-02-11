CoStar Group Aktie
Gewinne in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100
Der NASDAQ 100 gewann im NASDAQ-Handel schlussendlich 0,29 Prozent auf 25 201,26 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,829 Prozent stärker bei 25 335,91 Punkten in den Handel, nach 25 127,64 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 24 980,29 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 382,84 Zähler.
NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 0,992 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Stand von 25 766,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 533,49 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 11.02.2025, bei 21 693,52 Punkten.
Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,019 Prozent. Bei 26 165,08 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 24 455,40 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 9,94 Prozent auf 410,34 USD), Gilead Sciences (+ 5,82 Prozent auf 155,80 USD), ON Semiconductor (+ 5,64 Prozent auf 71,18 USD), NXP Semiconductors (+ 5,55 Prozent auf 249,75 USD) und T-Mobile US (+ 5,07 Prozent auf 209,54 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Atlassian (-6,40 Prozent auf 86,97 USD), CoStar Group (-5,86 Prozent auf 47,87 USD), Workday (-5,66 Prozent auf 144,55 USD), eBay (-5,26 Prozent auf 82,88 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-5,21 Prozent auf 126,07 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 34 253 370 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,875 Bio. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,88 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
