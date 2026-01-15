Gewinne in New York: Zum Handelsstart Pluszeichen im Dow Jones

Derzeit geht es für den Dow Jones erneut nach oben.

Um 15:58 Uhr klettert der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,31 Prozent auf 49 300,30 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,238 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,125 Prozent tiefer bei 49 088,25 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 49 149,63 Punkten am Vortag.

Bei 49 391,37 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 49 201,10 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 0,403 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 48 416,56 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 15.10.2025, einen Stand von 46 253,31 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 15.01.2025, den Wert von 43 221,55 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,90 Prozent zu. Bei 49 633,35 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47 853,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 3,18 Prozent auf 188,96 USD), Cisco (+ 1,95 Prozent auf 75,86 USD), Goldman Sachs (+ 1,67 Prozent auf 948,25 USD), Caterpillar (+ 1,30 Prozent auf 647,08 USD) und Boeing (+ 1,25 Prozent auf 245,64 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil UnitedHealth (-2,04 Prozent auf 328,14 USD), Merck (-1,85 Prozent auf 108,96 USD), Nike (-1,40 Prozent auf 64,65 USD), Salesforce (-1,32 Prozent auf 236,40 USD) und Procter Gamble (-1,09 Prozent auf 144,75 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 8 503 047 Aktien gehandelt. Mit 3,883 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie weist mit 8,35 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 7,00 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at