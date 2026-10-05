Gewinne in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch am ersten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,30 Prozent höher bei 30 900,61 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,016 Prozent fester bei 30 812,76 Punkten, nach 30 807,93 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30 798,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 30 975,06 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 544,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wies der NASDAQ 100 29 329,21 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Stand von 24 785,52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 22,59 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 31 017,52 Punkten. 22 841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell MercadoLibre (+ 8,16 Prozent auf 1 835,00 USD), Shopify A (+ 7,16 Prozent auf 162,23 USD), Autodesk (+ 6,14 Prozent auf 225,02 USD), Western Digital (+ 5,28 Prozent auf 437,22 USD) und AppLovin (+ 4,61 Prozent auf 280,59 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Ferrovial International SE Registered (-3,99 Prozent auf 51,50 USD), KLA (-2,47 Prozent auf 201,79 USD), Teradyne (-2,00 Prozent auf 440,06 USD), Nebius (-1,89 Prozent auf 238,23 USD) und O Reilly Automotive (-1,83 Prozent auf 83,35 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 692 312 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 5,044 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at