Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Kursverlauf 27.05.2026 09:28:51

Gewinne in Paris: Anleger lassen CAC 40 zum Handelsstart steigen

Gewinne in Paris: Anleger lassen CAC 40 zum Handelsstart steigen

Am Morgen geht es für den CAC 40 erneut nach oben.

Am Mittwoch steht der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,36 Prozent im Plus bei 8 202,67 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,422 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,217 Prozent fester bei 8 190,88 Punkten, nach 8 173,11 Punkten am Vortag.

Bei 8 210,57 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 190,88 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,210 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 27.04.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 141,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 580,75 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 826,79 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,091 Prozent nach oben. Bei 8 642,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 226 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 236,329 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten