Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Kursverlauf
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27.05.2026 09:28:51
Gewinne in Paris: Anleger lassen CAC 40 zum Handelsstart steigen
Am Mittwoch steht der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,36 Prozent im Plus bei 8 202,67 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,422 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,217 Prozent fester bei 8 190,88 Punkten, nach 8 173,11 Punkten am Vortag.
Bei 8 210,57 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 190,88 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,210 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 27.04.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 141,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 580,75 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 826,79 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,091 Prozent nach oben. Bei 8 642,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 226 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 236,329 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der CAC 40-Titel
Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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