CAC 40

8 158,50
46,48
0,57 %
<
CAC 40-Kursentwicklung 30.12.2025 15:58:56

Gewinne in Paris: CAC 40 am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Gewinne in Paris: CAC 40 am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Der CAC 40 steigt aktuell.

Um 15:42 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,55 Prozent höher bei 8 156,51 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,450 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,180 Prozent tiefer bei 8 097,44 Punkten, nach 8 112,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 158,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 095,02 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 122,71 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 895,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, lag der CAC 40 bei 7 313,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 10,32 Prozent. Bei 8 314,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten erreicht.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 122 896 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 312,022 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Carrefour-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,29 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 156,24 0,55%

