Gewinne in Paris: CAC 40 am Donnerstagmittag fester

Am Donnerstag zeigen sich die Anleger in Paris optimistisch.

Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,82 Prozent stärker bei 8 228,84 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,418 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,089 Prozent leichter bei 8 154,54 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 161,83 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 150,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 233,26 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1,17 Prozent nach oben. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 11.05.2026, bei 8 056,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 041,81 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 775,90 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,410 Prozent nach oben. Bei 8 642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 396 343 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 243,450 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,21 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at