CAC 40
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11.11.2026 12:26:35
Gewinne in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag fester
Am Mittwoch notiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,29 Prozent stärker bei 8 302,37 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,474 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,576 Prozent fester bei 8 326,27 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 278,59 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 296,21 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 349,99 Punkten erreichte.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 2,41 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 7 803,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 714,94 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 156,23 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,31 Prozent nach oben. Bei 8 755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 344 405 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 237,660 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,05 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|207,35
|-1,36%
|Carrefour S.A.
|14,04
|0,39%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|445,95
|0,09%
|Pernod Ricard S.A.
|71,82
|0,50%
|Renault S.A.
|28,64
|-2,29%
|Stellantis
|3,52
|-5,06%
Indizes in diesem Artikel
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