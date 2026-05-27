Gewinne in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag mit Gewinnen

So bewegt sich der CAC 40 heute.

Am Mittwoch steht der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,87 Prozent im Plus bei 8 244,57 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,422 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,217 Prozent stärker bei 8 190,88 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 173,11 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 190,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 8 247,42 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,722 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 141,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 580,75 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, wurde der CAC 40 auf 7 826,79 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 0,602 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 136 133 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 236,329 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,74 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at