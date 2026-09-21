Gewinne in Paris: CAC 40-Anleger greifen am Montagnachmittag zu

Um 15:42 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,87 Prozent fester bei 8 134,95 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,413 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,481 Prozent auf 8 103,85 Punkte an der Kurstafel, nach 8 065,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 8 102,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 150,55 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8 484,43 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der CAC 40 auf 8 421,14 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 853,59 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,735 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 101 930 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 199,777 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,63 erwartet. Renault lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,05 Prozent.

Redaktion finanzen.at