Gewinne in Paris: CAC 40 bewegt letztendlich im Plus

Schlussendlich gewann der CAC 40 im Euronext-Handel 0,57 Prozent auf 8 186,93 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,427 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,447 Prozent fester bei 8 176,99 Punkten in den Handel, nach 8 140,59 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 8 209,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 142,16 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 0,668 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, stand der CAC 40 bei 8 579,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 430,79 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 7 786,98 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,101 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten erreicht.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 417 670 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LOréal-Aktie mit 202,513 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

2026 weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,91 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at