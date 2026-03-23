Gewinne in Paris: CAC 40 klettert nachmittags

Um 15:42 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 1,77 Prozent aufwärts auf 7 801,32 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,256 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,61 Prozent auf 7 542,36 Punkte an der Kurstafel, nach 7 665,62 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 876,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 505,27 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 497,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 103,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 042,95 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,81 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 454 927 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 227,322 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentaldaten

Die Worldline SA-Aktie präsentiert mit 1,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,13 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at