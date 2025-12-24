CAC 40

8 103,58
-0,27
0,00 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
CAC 40 im Blick 24.12.2025 12:26:10

Gewinne in Paris: CAC 40 liegt am Mittwochmittag im Plus

Gewinne in Paris: CAC 40 liegt am Mittwochmittag im Plus

Der CAC 40 verbucht am Mittwoch Zuwächse.

Um 12:09 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,21 Prozent höher bei 8 120,48 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,454 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,067 Prozent auf 8 109,30 Punkte an der Kurstafel, nach 8 103,85 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 8 109,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 135,71 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,185 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, lag der CAC 40 bei 7 959,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.09.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 827,45 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, lag der CAC 40 bei 7 282,69 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 9,83 Prozent zu. Bei 8 314,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 763,76 Zählern.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Crédit Agricole-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 0 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 309,850 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Die Worldline SA-Aktie weist mit 1,93 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 7,27 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 103,58 0,00%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen