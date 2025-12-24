Gewinne in Paris: CAC 40 liegt am Mittwochmittag im Plus

Um 12:09 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,21 Prozent höher bei 8 120,48 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,454 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,067 Prozent auf 8 109,30 Punkte an der Kurstafel, nach 8 103,85 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 8 109,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 135,71 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,185 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, lag der CAC 40 bei 7 959,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.09.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 827,45 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, lag der CAC 40 bei 7 282,69 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 9,83 Prozent zu. Bei 8 314,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 763,76 Zählern.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Crédit Agricole-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 0 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 309,850 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Die Worldline SA-Aktie weist mit 1,93 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 7,27 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

