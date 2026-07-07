Gewinne in Paris: CAC 40 notiert am Mittag im Plus

Am Dienstag springt der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,33 Prozent auf 8 508,25 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,493 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,238 Prozent fester bei 8 500,08 Punkten in den Handel, nach 8 479,87 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 500,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 8 545,68 Einheiten.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 218,24 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, wurde der CAC 40 mit 7 908,74 Punkten berechnet. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 07.07.2025, mit 7 723,47 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 3,82 Prozent zu Buche. Bei 8 642,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 97 389 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 244,664 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,77 zu Buche schlagen. Mit 8,99 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at