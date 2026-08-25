Gewinne in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester

Um 09:11 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,36 Prozent stärker bei 8 483,44 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,469 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,546 Prozent auf 8 499,20 Punkte an der Kurstafel, nach 8 453,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 501,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 483,44 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 372,28 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, bei 8 258,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wurde der CAC 40 mit 7 843,04 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,52 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 9 750 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 222,582 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Renault-Aktie weist mit 4,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Renault lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,90 Prozent.

Redaktion finanzen.at