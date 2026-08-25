Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|Euronext-Handel im Blick
|
25.08.2026 09:28:43
Gewinne in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester
Um 09:11 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,36 Prozent stärker bei 8 483,44 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,469 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,546 Prozent auf 8 499,20 Punkte an der Kurstafel, nach 8 453,01 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 501,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 483,44 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 372,28 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, bei 8 258,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wurde der CAC 40 mit 7 843,04 Punkten berechnet.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,52 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 9 750 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 222,582 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick
Die Renault-Aktie weist mit 4,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Renault lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,90 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|
26.08.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.08.26
|Gewinne in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
26.08.26
|Optimismus in Paris: So steht der CAC 40 mittags (finanzen.at)
|
26.08.26
|Handel in Paris: CAC 40 steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
25.08.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zum Ende des Dienstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
25.08.26
|Handel in Paris: So performt der CAC 40 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
25.08.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40-Börsianer greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
25.08.26
|CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Crédit Agricole von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|206,10
|0,83%
|Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|19,11
|0,82%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|454,30
|0,36%
|Renault S.A.
|27,22
|-0,55%
|Stellantis
|4,43
|-1,51%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 462,39
|0,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.