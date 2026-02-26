Gewinne in Paris: CAC 40 steigt zum Ende des Donnerstagshandels

Am Donnerstag tendierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 0,72 Prozent fester bei 8 620,93 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,550 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,113 Prozent auf 8 568,76 Punkte an der Kurstafel, nach 8 559,07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 642,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 562,86 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der CAC 40 bereits um 1,47 Prozent zu. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 26.01.2026, den Wert von 8 131,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, lag der CAC 40 bei 8 096,43 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, bei 8 143,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,19 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten registriert.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 845 323 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 278,873 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,12 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,82 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

