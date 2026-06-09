Gewinne in Paris: CAC 40 steigt zum Handelsstart

Der CAC 40 knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Dienstag erhöht sich der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,29 Prozent auf 8 222,73 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,413 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,245 Prozent tiefer bei 8 179,22 Punkten, nach 8 199,29 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 223,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 175,61 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, stand der CAC 40 bei 8 112,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, lag der CAC 40 noch bei 7 915,36 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, bei 7 791,47 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,336 Prozent nach oben. Bei 8 642,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 19 072 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 236,897 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,22 zu Buche schlagen. Mit 8,22 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at