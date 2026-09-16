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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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Index-Performance 16.09.2026 09:28:36

Gewinne in Paris: CAC 40 steigt zum Start

Gewinne in Paris: CAC 40 steigt zum Start

Anleger in Paris schicken den CAC 40 am dritten Tag der Woche erneut ins Plus.

Der CAC 40 verbucht im Euronext-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,20 Prozent auf 8 106,71 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,438 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,189 Prozent auf 8 105,54 Punkte an der Kurstafel, nach 8 090,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 120,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 105,54 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,319 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, mit 8 636,80 Punkten bewertet. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 8 447,27 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 7 818,22 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 1,08 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Punkte.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 23 582 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 205,341 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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