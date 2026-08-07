Gewinne in Paris: CAC 40 verbucht am Freitagmittag Zuschläge

Um 12:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,32 Prozent höher bei 8 727,63 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,525 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,145 Prozent auf 8 712,29 Punkte an der Kurstafel, nach 8 699,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 732,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 697,19 Punkten.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der CAC 40 bereits um 1,88 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 07.07.2026, den Stand von 8 436,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 202,08 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 709,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 6,50 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 742,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 965 534 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 235,962 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,88 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at