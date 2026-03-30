Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Marktbericht
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30.03.2026 09:29:01
Gewinne in Paris: CAC 40 verbucht zum Start Zuschläge
Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,05 Prozent stärker bei 7 705,96 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,264 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,167 Prozent auf 7 689,05 Punkte an der Kurstafel, nach 7 701,95 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 705,96 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 680,21 Zählern.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 8 580,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 168,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 916,08 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 5,97 Prozent zurück. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 13 545 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 226,230 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf
Die Worldline SA-Aktie präsentiert mit 1,58 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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