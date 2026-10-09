Gewinne in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Letztendlich notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,95 Prozent fester bei 7 803,33 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,325 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,800 Prozent stärker bei 7 791,51 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 729,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 825,34 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 766,99 Zählern.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 0,568 Prozent nach. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 09.09.2026, einen Stand von 8 156,67 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 326,62 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 8 041,36 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,78 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 511 112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 198,900 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at