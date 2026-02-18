SR.Teleperformance Aktie
Gewinne in Paris: CAC 40 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen
Zum Handelsschluss stieg der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,81 Prozent auf 8 429,03 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,490 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,108 Prozent stärker bei 8 370,48 Punkten, nach 8 361,46 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 438,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 365,63 Einheiten.
CAC 40 auf Jahressicht
Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 1,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 258,94 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 7 967,93 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 18.02.2025, einen Stand von 8 206,56 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 2,85 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 438,52 Punkten. 7 996,59 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 312 280 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 257,279 Mrd. Euro.
CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus
Die Worldline SA-Aktie hat mit 1,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,82 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
