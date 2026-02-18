SR.Teleperformance Aktie

SR.Teleperformance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807

Kursentwicklung im Fokus 18.02.2026 17:59:05

Gewinne in Paris: CAC 40 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Der CAC 40 verbuchte zum Handelsschluss Zuwächse.

Zum Handelsschluss stieg der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,81 Prozent auf 8 429,03 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,490 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,108 Prozent stärker bei 8 370,48 Punkten, nach 8 361,46 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 438,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 365,63 Einheiten.

CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 1,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 258,94 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 7 967,93 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 18.02.2025, einen Stand von 8 206,56 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 2,85 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 438,52 Punkten. 7 996,59 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 312 280 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 257,279 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Die Worldline SA-Aktie hat mit 1,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,82 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 187,18 -6,50% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 527,50 -1,16% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 51,06 -1,28% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,43 -3,48% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 379,11 -0,59%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

