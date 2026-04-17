Bouygues Aktie
WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503
|Euronext-Handel im Blick
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17.04.2026 09:29:15
Gewinne in Paris: CAC 40 zum Handelsstart in der Gewinnzone
Der CAC 40 klettert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,10 Prozent auf 8 271,05 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,416 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,031 Prozent auf 8 265,27 Punkte an der Kurstafel, nach 8 262,70 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 263,57 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 281,26 Zähler.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 1,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 974,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der CAC 40 auf 8 258,94 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 285,86 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,925 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 208 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 239,211 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 4,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,01 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Bouygues S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|179,62
|4,71%
|Bouygues S.A.
|52,08
|-0,23%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|497,65
|2,44%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|57,02
|1,42%
|Stellantis
|7,34
|6,13%
|Worldline SA
|0,30
|4,84%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 425,13
|1,97%
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