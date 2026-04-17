Gewinne in Paris: CAC 40 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Der CAC 40 bleibt auch am Freitagmorgen im Aufwärtstrend.

Der CAC 40 klettert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,10 Prozent auf 8 271,05 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,416 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,031 Prozent auf 8 265,27 Punkte an der Kurstafel, nach 8 262,70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 263,57 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 281,26 Zähler.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 1,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 974,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der CAC 40 auf 8 258,94 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 285,86 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,925 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 208 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 239,211 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 4,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,01 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at