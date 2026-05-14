Gewinne in Paris: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 09:10 Uhr via Euronext 0,57 Prozent fester bei 8 053,70 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,334 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,689 Prozent fester bei 8 063,17 Punkten, nach 8 007,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 8 047,63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 067,03 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0,197 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.04.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 327,86 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, stand der CAC 40 bei 8 311,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 836,79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,73 Prozent nach unten. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 11 057 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 224,040 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at