Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 aktuell
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14.08.2026 09:28:36
Gewinne in Paris: CAC 40 zum Start fester
Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent höher bei 8 652,46 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,525 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,081 Prozent auf 8 657,59 Punkte an der Kurstafel, nach 8 650,56 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 658,94 Punkte, das Tagestief hingegen 8 645,28 Zähler.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 0,666 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 366,85 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 082,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 870,34 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,58 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Punkte.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 19 534 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 228,706 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,59 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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