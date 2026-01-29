Gewinne in Paris: CAC 40 zum Start mit Gewinnen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den CAC 40 auch heute aufwärts.

Im CAC 40 geht es im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,85 Prozent aufwärts auf 8 135,64 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,467 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,760 Prozent auf 8 127,95 Punkte an der Kurstafel, nach 8 066,68 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 8 113,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 135,84 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 0,063 Prozent. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 29.12.2025, bei 8 112,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 200,88 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 872,48 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,727 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 396,72 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 996,59 Zähler.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 20 141 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 292,523 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Die Worldline SA-Aktie weist mit 2,00 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

