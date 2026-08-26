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Index-Performance 26.08.2026 15:58:41

Gewinne in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell

Gewinne in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell

Der CAC 40 performt am dritten Tag der Woche positiv.

Der CAC 40 verbucht im Euronext-Handel um 15:42 Uhr Gewinne in Höhe von 0,64 Prozent auf 8 493,10 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,464 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,351 Prozent auf 8 468,79 Punkte an der Kurstafel, nach 8 439,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 503,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 467,58 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,133 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 8 372,28 Punkten bewertet. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 8 173,11 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 7 709,81 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 3,63 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Punkte.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 203 603 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 225,952 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Renault S.A. 27,22 -0,55% Renault S.A.
Stellantis 4,43 -1,51% Stellantis

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CAC 40 8 462,39 0,27%

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