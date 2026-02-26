Gewinne in Paris: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im CAC 40

Der CAC 40 setzt seinen Aufwärtstrend auch am vierten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Donnerstag springt der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 0,25 Prozent auf 8 580,34 Punkte an. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,550 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,113 Prozent auf 8 568,76 Punkte an der Kurstafel, nach 8 559,07 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 8 562,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 584,72 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 0,989 Prozent. Vor einem Monat, am 26.01.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 131,15 Punkten gehandelt. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, bei 8 096,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 143,92 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 4,70 Prozent. Bei 8 584,72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten markiert.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 26 132 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 278,873 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Im CAC 40 verzeichnet die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,82 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at