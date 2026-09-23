Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|ATX Prime-Kursentwicklung
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23.09.2026 09:28:54
Gewinne in Wien: Anleger lassen ATX Prime zum Start steigen
Um 09:12 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,03 Prozent stärker bei 3 423,11 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,011 Prozent auf 3 388,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3 388,14 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 388,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 434,00 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 2,82 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 3 261,96 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Stand von 3 218,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, lag der ATX Prime bei 2 319,26 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 28,78 Prozent zu Buche. 3 434,00 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Raiffeisen (+ 3,48 Prozent auf 65,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,39 Prozent auf 213,50 EUR), Erste Group Bank (+ 1,49 Prozent auf 122,60 EUR), voestalpine (+ 1,41 Prozent auf 46,16 EUR) und Rosenbauer (+ 1,27 Prozent auf 64,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil PORR (-5,97 Prozent auf 33,05 EUR), ZUMTOBEL (-1,95 Prozent auf 4,02 EUR), AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR), Polytec (-1,57 Prozent auf 5,02 EUR) und Wienerberger (-0,66 Prozent auf 17,99 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die PORR-Aktie. 82 166 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,352 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
2026 hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,65 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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