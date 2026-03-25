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25.03.2026 17:59:03
Gewinne in Wien: Anleger lassen ATX zum Handelsende steigen
Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 2,58 Prozent stärker bei 5 404,63 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 153,302 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,024 Prozent fester bei 5 269,85 Punkten, nach 5 268,58 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 417,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 268,84 Einheiten.
ATX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche legte der ATX bereits um 4,27 Prozent zu. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 25.02.2026, bei 5 766,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der ATX-Kurs bei 5 247,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 270,37 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,988 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern erreicht.
Tops und Flops im ATX aktuell
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 11,58 Prozent auf 55,40 EUR), Lenzing (+ 6,02 Prozent auf 24,65 EUR), Andritz (+ 4,02 Prozent auf 63,40 EUR), Vienna Insurance (+ 3,82 Prozent auf 62,50 EUR) und Erste Group Bank (+ 3,69 Prozent auf 94,15 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Verbund (+ 0,00 Prozent auf 64,35 EUR), OMV (+ 1,00 Prozent auf 60,60 EUR), Österreichische Post (+ 1,03 Prozent auf 34,25 EUR), CA Immobilien (+ 1,03 Prozent auf 23,48 EUR) und DO (+ 1,06 Prozent auf 171,80 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im ATX sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 536 856 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 35,267 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick
Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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