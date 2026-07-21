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ATX-Marktbericht 21.07.2026 12:26:35

Gewinne in Wien: ATX am Dienstagmittag freundlich

Gewinne in Wien: ATX am Dienstagmittag freundlich

Der ATX verbucht derzeit Zuwächse.

Am Dienstag tendiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,26 Prozent stärker bei 6 413,22 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 177,679 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,037 Prozent auf 6 399,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6 396,80 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6 419,31 Punkte, das Tagestief hingegen 6 376,71 Zähler.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 6 527,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, wies der ATX einen Stand von 5 852,36 Punkten auf. Der ATX stand vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 4 509,01 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 19,83 Prozent zu Buche. Bei 6 599,69 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 7,98 Prozent auf 173,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,96 Prozent auf 31,40 EUR), Andritz (+ 0,95 Prozent auf 74,10 EUR), Erste Group Bank (+ 0,89 Prozent auf 113,60 EUR) und Raiffeisen (+ 0,75 Prozent auf 53,90 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Wienerberger (-6,10 Prozent auf 20,94 EUR), Verbund (-1,25 Prozent auf 59,05 EUR), BAWAG (-1,15 Prozent auf 172,50 EUR), Österreichische Post (-1,08 Prozent auf 32,20 EUR) und Vienna Insurance (-0,46 Prozent auf 64,50 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 718 555 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 43,385 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,21 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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ATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.
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