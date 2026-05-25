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25.05.2026 12:26:01
Gewinne in Wien: ATX am Montagmittag mit grünem Vorzeichen
Um 12:08 Uhr steigt der ATX im Wiener Börse-Handel um 2,01 Prozent auf 6 103,05 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 168,789 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,024 Prozent auf 5 984,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 982,75 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Montag sein Tagestief bei 5 982,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 103,75 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, notierte der ATX bei 5 753,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, stand der ATX noch bei 5 766,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der ATX mit 4 383,54 Punkten berechnet.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,04 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 103,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 9,17 Prozent auf 142,80 EUR), DO (+ 5,30 Prozent auf 190,60 EUR), Palfinger (+ 3,60 Prozent auf 34,55 EUR), Wienerberger (+ 3,40 Prozent auf 23,70 EUR) und Raiffeisen (+ 3,15 Prozent auf 47,80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Schoeller-Bleckmann (-1,02 Prozent auf 34,00 EUR), Österreichische Post (-0,79 Prozent auf 31,50 EUR), Verbund (-0,75 Prozent auf 59,70 EUR), OMV (+ 0,24 Prozent auf 62,80 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,46 Prozent auf 64,90 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 78 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 38,180 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,12 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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