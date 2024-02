Gewinne in Wien: ATX am Nachmittag stärker

Um 15:42 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,61 Prozent auf 3 379,35 Punkte an der ATX-Kurstafel. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 108,145 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,008 Prozent stärker bei 3 359,21 Punkten, nach 3 358,95 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 3 385,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 357,81 Punkten lag.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 12.01.2024, wurde der ATX mit 3 398,61 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, den Wert von 3 203,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, bewegte sich der ATX bei 3 443,89 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 0,957 Prozent zu Buche. Bei 3 489,80 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern registriert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 4,26 Prozent auf 29,35 EUR), BAWAG (+ 2,67 Prozent auf 51,85 EUR), CA Immobilien (+ 1,53 Prozent auf 29,85 EUR), OMV (+ 1,32 Prozent auf 39,95 EUR) und Wienerberger (+ 1,07 Prozent auf 32,22 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Verbund (-2,22 Prozent auf 63,95 EUR), EVN (-0,64 Prozent auf 23,25 EUR), Andritz (-0,61 Prozent auf 57,10 EUR), UNIQA Insurance (-0,13 Prozent auf 7,73 EUR) und Telekom Austria (+ 0,13 Prozent auf 7,93 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 196 867 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 22,721 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 3,62 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die BAWAG-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at