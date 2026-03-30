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Index-Performance im Fokus 30.03.2026 15:58:40

Gewinne in Wien: ATX-Börsianer greifen nachmittags zu

Gewinne in Wien: ATX-Börsianer greifen nachmittags zu

Der Handel in Wien verläuft am ersten Tag der Woche in ruhigen Bahnen.

Am Montag bewegt sich der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,03 Prozent fester bei 5 272,42 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 153,560 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,054 Prozent auf 5 267,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5 270,78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 5 289,30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 235,49 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der ATX einen Wert von 5 701,70 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 326,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 175,93 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,48 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit CA Immobilien (+ 3,13 Prozent auf 23,72 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,85 Prozent auf 36,05 EUR), Verbund (+ 2,51) Prozent auf 65,25 EUR), OMV (+ 2,37 Prozent auf 62,70 EUR) und EVN (+ 2,00 Prozent auf 28,00 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Andritz (-4,49 Prozent auf 59,60 EUR), Raiffeisen (-2,02 Prozent auf 35,84 EUR), voestalpine (-1,63 Prozent auf 37,48 EUR), Lenzing (-1,41 Prozent auf 24,40 EUR) und Wienerberger (-0,79 Prozent auf 22,50 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 225 539 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 35,403 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,39 erwartet. Mit 6,92 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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