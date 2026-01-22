Gewinne in Wien: ATX in Grün

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 2,17 Prozent stärker bei 5 527,52 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 156,134 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,036 Prozent fester bei 5 412,09 Punkten, nach 5 410,16 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 411,31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 532,78 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, stand der ATX bei 5 239,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4 625,93 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, wurde der ATX auf 3 794,27 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,28 Prozent. Bei 5 532,78 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell DO (+ 4,94 Prozent auf 208,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 4,65 Prozent auf 32,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,30 Prozent auf 40,05 EUR), PORR (+ 3,90 Prozent auf 33,30 EUR) und Raiffeisen (+ 3,66 Prozent auf 38,54 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen EVN (+ 0,72 Prozent auf 28,05 EUR), OMV (+ 0,73 Prozent auf 49,36 EUR), Österreichische Post (+ 0,93 Prozent auf 32,55 EUR), Vienna Insurance (+ 0,93 Prozent auf 64,80 EUR) und CPI Europe (+ 1,42 Prozent auf 15,75 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 230 242 Aktien gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 40,273 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 6,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 8,86 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at