Gewinne in Wien: ATX liegt am Nachmittag im Plus
Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,61 Prozent auf 5 639,26 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 163,769 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,011 Prozent auf 5 604,26 Punkte an der Kurstafel, nach 5 604,90 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 525,05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 644,71 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr
Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.01.2026, bei 5 351,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, notierte der ATX bei 4 808,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 3 864,38 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 5,37 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 665,77 Punkten. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im ATX aktuell
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 6,96 Prozent auf 40,75 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,05 Prozent auf 15,96 EUR), Vienna Insurance (+ 1,81 Prozent auf 67,50 EUR), Wienerberger (+ 1,72 Prozent auf 28,38 EUR) und STRABAG SE (+ 1,71 Prozent auf 89,00 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Lenzing (-2,35 Prozent auf 24,90 EUR), Verbund (-1,13 Prozent auf 61,25 EUR), OMV (-0,30 Prozent auf 49,90 EUR), EVN (-0,18 Prozent auf 28,40 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,00 Prozent auf 109,50 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 228 126 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,525 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick
Die CPI Europe-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
