Gewinne in Wien: ATX liegt am Nachmittag im Plus

Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 2,03 Prozent auf 6 565,74 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 187,366 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 6 434,80 Punkte an der Kurstafel, nach 6 434,80 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 427,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 577,76 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 6 543,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, notierte der ATX bei 6 652,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 4 754,18 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 22,68 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 6,99 Prozent auf 113,20 EUR), DO (+ 3,66 Prozent auf 226,50 EUR), BAWAG (+ 3,44 Prozent auf 168,30 EUR), PORR (+ 3,30 Prozent auf 32,90 EUR) und Erste Group Bank (+ 3,14 Prozent auf 115,00 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Verbund (-1,72 Prozent auf 71,45 EUR), OMV (-0,91 Prozent auf 71,10 EUR), CA Immobilien (-0,24 Prozent auf 21,15 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 32,05 EUR) und EVN (+ 0,65 Prozent auf 31,05 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 144 175 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 43,312 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at