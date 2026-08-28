Gewinne in Wien: ATX mit Gewinnen

Am Freitag steht der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,50 Prozent im Plus bei 6 776,11 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 189,924 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,011 Prozent auf 6 676,95 Punkte an der Kurstafel, nach 6 676,23 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 676,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 787,60 Punkten lag.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 2,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6 334,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, wies der ATX einen Stand von 6 042,44 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 28.08.2025, einen Stand von 4 652,04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 26,61 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 787,60 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 16,10 Prozent auf 99,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,59 Prozent auf 155,00 EUR), PORR (+ 2,13 Prozent auf 38,40 EUR), Verbund (+ 1,70 Prozent auf 59,80 EUR) und BAWAG (+ 1,35 Prozent auf 179,90 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Vienna Insurance (-0,84 Prozent auf 70,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,66 Prozent auf 30,30 EUR), Lenzing (-0,43 Prozent auf 23,10 EUR), OMV (-0,37 Prozent auf 66,95 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die STRABAG SE-Aktie. 163 404 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 48,751 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 6,80 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at