Gewinne in Wien: ATX notiert am Freitagmittag im Plus

Um 12:09 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,55 Prozent nach oben auf 6 494,71 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 182,698 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 456,29 Zählern und damit 0,045 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 459,21 Punkte).

Der Höchststand des ATX lag am Freitag bei 6 513,43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 415,00 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 2,04 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6 462,40 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 24.04.2026, den Stand von 5 753,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wies der ATX 4 565,99 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 21,36 Prozent nach oben. Bei 6 599,69 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Andritz (+ 3,47 Prozent auf 77,50 EUR), voestalpine (+ 2,16 Prozent auf 44,52 EUR), CA Immobilien (+ 1,51) Prozent auf 23,55 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,50 Prozent auf 17,56 EUR) und BAWAG (+ 1,29 Prozent auf 173,40 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil OMV (-1,77 Prozent auf 63,65 EUR), Verbund (-1,34 Prozent auf 59,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,11 Prozent auf 31,25 EUR), Raiffeisen (-0,86 Prozent auf 57,50 EUR) und Wienerberger (-0,79 Prozent auf 20,22 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 182 533 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,094 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at