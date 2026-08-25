Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|ATX-Performance im Fokus
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25.08.2026 15:58:44
Gewinne in Wien: ATX präsentiert sich nachmittags fester
Am Dienstag bewegt sich der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,61 Prozent höher bei 6 657,77 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 186,568 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,028 Prozent auf 6 619,40 Punkte an der Kurstafel, nach 6 617,52 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6 694,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 614,63 Punkten verzeichnete.
ATX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der ATX-Kurs bei 6 455,88 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 25.05.2026, einen Wert von 6 148,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bewegte sich der ATX bei 4 759,68 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 24,40 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 780,42 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 5,12 Prozent auf 135,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,77 Prozent auf 29,65 EUR), STRABAG SE (+ 1,64 Prozent auf 87,00 EUR), PORR (+ 1,55 Prozent auf 39,35 EUR) und Wienerberger (+ 1,34 Prozent auf 19,66 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Lenzing (-4,38 Prozent auf 22,90 EUR), OMV (-0,66 Prozent auf 67,60 EUR), UNIQA Insurance (-0,57 Prozent auf 17,58 EUR), Vienna Insurance (-0,56 Prozent auf 70,60 EUR) und BAWAG (+ 0,11 Prozent auf 177,00 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 151 670 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 47,313 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel
Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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