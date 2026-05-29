Gewinne in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsende fester

Letztendlich stand im Wiener Börse-Handel ein Plus von 1,76 Prozent auf 6 148,87 Punkte an der ATX-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 171,088 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,047 Prozent auf 6 045,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6 042,44 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6 045,31 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 164,28 Zähler.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 2,75 Prozent. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 29.04.2026, bei 5 833,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 701,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.05.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 424,27 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 14,89 Prozent zu. Bei 6 167,48 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit PORR (+ 5,88 Prozent auf 40,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 4,89 Prozent auf 17,16 EUR), DO (+ 4,41 Prozent auf 194,00 EUR), Raiffeisen (+ 4,09 Prozent auf 49,42 EUR) und Vienna Insurance (+ 3,44 Prozent auf 63,10 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-0,63 Prozent auf 23,65 EUR), Andritz (-0,51 Prozent auf 78,10 EUR), Verbund (-0,09 Prozent auf 57,55 EUR), Wienerberger (+ 0,50 Prozent auf 24,20 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,57 Prozent auf 141,00 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 268 643 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,501 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at