WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

ATX Prime aktuell 05.01.2026 12:26:57

Gewinne in Wien: ATX Prime am Mittag auf grünem Terrain

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Um 12:09 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,67 Prozent aufwärts auf 2 662,51 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,505 Prozent auf 2 658,06 Punkte an der Kurstafel, nach 2 644,70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 654,40 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 672,73 Zähler.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 05.12.2025, einen Stand von 2 525,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der ATX Prime bei 2 377,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 1 823,02 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 7,57 Prozent auf 30,55 EUR), Semperit (+ 2,93 Prozent auf 12,66 EUR), Palfinger (+ 2,07 Prozent auf 34,50 EUR), EVN (+ 2,01 Prozent auf 27,95 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,98 Prozent auf 33,45 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Warimpex (-3,41 Prozent auf 0,45 EUR), Frequentis (-1,82 Prozent auf 75,40 EUR), Addiko Bank (-1,76 Prozent auf 22,30 EUR), CA Immobilien (-1,60 Prozent auf 22,18 EUR) und Wienerberger (-1,26 Prozent auf 29,82 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Schoeller-Bleckmann-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 203 730 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,350 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Im ATX Prime hat die Polytec-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 23,40 3,08% Addiko Bank
AT & S (AT&S) 33,75 2,90% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 22,40 -0,62% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 105,00 1,06% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 27,85 1,64% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 78,00 1,56% Frequentis
OMV AG 48,40 0,25% OMV AG
Palfinger AG 35,00 3,55% Palfinger AG
Polytec 3,36 0,90% Polytec
Schoeller-Bleckmann 30,90 8,80% Schoeller-Bleckmann
Semperit AG Holding 12,82 4,23% Semperit AG Holding
Warimpex 0,49 4,05% Warimpex
Wienerberger AG 30,32 0,40% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 679,79 1,33%

