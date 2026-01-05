CA Immobilien Aktie
Gewinne in Wien: ATX Prime am Mittag auf grünem Terrain
Um 12:09 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,67 Prozent aufwärts auf 2 662,51 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,505 Prozent auf 2 658,06 Punkte an der Kurstafel, nach 2 644,70 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 654,40 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 672,73 Zähler.
ATX Prime-Performance im Jahresverlauf
Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 05.12.2025, einen Stand von 2 525,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der ATX Prime bei 2 377,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 1 823,02 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 7,57 Prozent auf 30,55 EUR), Semperit (+ 2,93 Prozent auf 12,66 EUR), Palfinger (+ 2,07 Prozent auf 34,50 EUR), EVN (+ 2,01 Prozent auf 27,95 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,98 Prozent auf 33,45 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Warimpex (-3,41 Prozent auf 0,45 EUR), Frequentis (-1,82 Prozent auf 75,40 EUR), Addiko Bank (-1,76 Prozent auf 22,30 EUR), CA Immobilien (-1,60 Prozent auf 22,18 EUR) und Wienerberger (-1,26 Prozent auf 29,82 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Schoeller-Bleckmann-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 203 730 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,350 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Im ATX Prime hat die Polytec-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Indizes in diesem Artikel
