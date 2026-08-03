Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|ATX Prime-Kursverlauf
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03.08.2026 12:26:47
Gewinne in Wien: ATX Prime am Mittag mit Zuschlägen
Um 12:09 Uhr erhöht sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,22 Prozent auf 3 220,62 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,048 Prozent auf 3 183,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 181,80 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Montag bei 3 227,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 182,64 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 227,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 865,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 233,62 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Lenzing (+ 6,40 Prozent auf 24,95 EUR), Andritz (+ 3,08 Prozent auf 83,70 EUR), Palfinger (+ 2,90 Prozent auf 30,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,77 Prozent auf 85,40 EUR) und AT S (AT&S) (+ 2,75 Prozent auf 134,40 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-17,43 Prozent auf 1,80 EUR), UNIQA Insurance (-1,00 Prozent auf 17,82 EUR), Rosenbauer (-0,94 Prozent auf 63,00 EUR), Flughafen Wien (-0,77 Prozent auf 51,40 EUR) und Telekom Austria (-0,39 Prozent auf 10,10 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 128 461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 43,817 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 7,25 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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