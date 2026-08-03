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ATX Prime-Kursverlauf 03.08.2026 12:26:47

Gewinne in Wien: ATX Prime am Mittag mit Zuschlägen

Gewinne in Wien: ATX Prime am Mittag mit Zuschlägen

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Um 12:09 Uhr erhöht sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,22 Prozent auf 3 220,62 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,048 Prozent auf 3 183,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 181,80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Montag bei 3 227,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 182,64 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 227,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 865,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 233,62 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Lenzing (+ 6,40 Prozent auf 24,95 EUR), Andritz (+ 3,08 Prozent auf 83,70 EUR), Palfinger (+ 2,90 Prozent auf 30,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,77 Prozent auf 85,40 EUR) und AT S (AT&S) (+ 2,75 Prozent auf 134,40 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-17,43 Prozent auf 1,80 EUR), UNIQA Insurance (-1,00 Prozent auf 17,82 EUR), Rosenbauer (-0,94 Prozent auf 63,00 EUR), Flughafen Wien (-0,77 Prozent auf 51,40 EUR) und Telekom Austria (-0,39 Prozent auf 10,10 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 128 461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 43,817 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 7,25 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Andritz AG 84,00 3,45% Andritz AG
AT & S (AT&S) 132,60 1,38% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 115,50 2,39% Erste Group Bank AG
Flughafen Wien AG 51,20 -1,16% Flughafen Wien AG
Lenzing AG 24,80 5,76% Lenzing AG
Mayr-Melnhof Karton AG 85,60 3,01% Mayr-Melnhof Karton AG
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Telekom Austria AG 10,10 -0,39% Telekom Austria AG
UNIQA Insurance AG 17,92 -0,44% UNIQA Insurance AG
Wolford AG 1,80 -17,43% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,07 0,99% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 220,73 1,22%

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