Gewinne in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Der ATX Prime steigt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,17 Prozent auf 1 578,38 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,009 Prozent leichter bei 1 575,56 Punkten, nach 1 575,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 579,98 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 574,63 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 1,11 Prozent. Vor einem Monat, am 28.08.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 582,67 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 28.06.2023, mit 1 571,52 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, lag der ATX Prime bei 1 364,87 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,336 Prozent nach. 1 789,53 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 1 530,67 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,83 Prozent auf 55,50 EUR), Andritz (+ 1,39 Prozent auf 48,16 EUR), Lenzing (+ 0,94 Prozent auf 37,65 EUR), voestalpine (+ 0,86 Prozent auf 25,76 EUR) und STRABAG SE (+ 0,82 Prozent auf 37,10 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Polytec (-2,35 Prozent auf 3,96 EUR), Marinomed Biotech (-2,25 Prozent auf 39,10 EUR), Wolford (-2,13 Prozent auf 4,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,94 Prozent auf 9,12 EUR) und Frequentis (-1,81 Prozent auf 27,10 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 023 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 27,307 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,88 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at