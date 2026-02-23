Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|ATX Prime-Performance im Fokus
|
23.02.2026 15:59:30
Gewinne in Wien: ATX Prime auf grünem Terrain
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,64 Prozent höher bei 2 904,51 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,018 Prozent auf 2 885,57 Punkte an der Kurstafel, nach 2 886,08 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Montag bei 2 907,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 866,80 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 23.01.2026, bei 2 740,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der ATX Prime 2 384,30 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 031,06 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,27 Prozent nach oben. Bei 2 907,06 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Zählern erreicht.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5,63 Prozent auf 54,40 EUR), FACC (+ 3,62 Prozent auf 12,60 EUR), Semperit (+ 2,31 Prozent auf 13,30 EUR), OMV (+ 1,83 Prozent auf 55,75 EUR) und BAWAG (+ 1,63 Prozent auf 137,50 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Mayr-Melnhof Karton (-6,69 Prozent auf 92,00 EUR), Andritz (-1,29 Prozent auf 72,80 EUR), Wolford (-1,26 Prozent auf 3,14 EUR), CPI Europe (-1,04 Prozent auf 16,15 EUR) und Polytec (-1,03 Prozent auf 3,85 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX Prime
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 199 897 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 41,399 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,86 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
