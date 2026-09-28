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Kursentwicklung 28.09.2026 09:28:56

Gewinne in Wien: ATX Prime beginnt Montagssitzung im Plus

Gewinne in Wien: ATX Prime beginnt Montagssitzung im Plus

Der ATX Prime setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am ersten Tag der Woche fort.

Um 09:12 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,50 Prozent fester bei 3 418,21 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,019 Prozent stärker bei 3 401,70 Punkten, nach 3 401,04 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3 419,75 Punkte, das Tagestief hingegen 3 401,61 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3 335,76 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Stand von 3 152,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, mit 2 324,12 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 28,59 Prozent. Bei 3 434,00 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. 2 489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Polytec (+ 4,78 Prozent auf 5,70 EUR), Verbund (+ 3,44 Prozent auf 64,70 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 3,20 Prozent auf 4,19 EUR), Wienerberger (+ 2,72 Prozent auf 17,77 EUR) und Lenzing (+ 1,70 Prozent auf 20,95 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-2,41 Prozent auf 198,60 EUR), AMAG (-2,17 Prozent auf 27,00 EUR), voestalpine (-1,53 Prozent auf 45,10 EUR), Rosenbauer (-1,24 Prozent auf 63,80 EUR) und Semperit (-0,78 Prozent auf 19,05 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 48 970 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 47,818 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet mit 7,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,48 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Marinomed Biotech AG 3,70 -2,63% Marinomed Biotech AG
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ATX Prime 3 417,97 0,50%

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